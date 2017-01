Continuar a ler

"Fui ontem [quinta-feira] despedir-me dos meus colegas e amigos, da equipa técnica e dos funcionários. Foi um adeus difícil. Nem eu sabia que ia custar tanto! O Restelo era a minha segunda casa. Levo-a no coração! O meu obrigado aos adeptos d’Os Belenenses. São os melhores que conheci", pode ler-se na publicação criada por Palmeira.



Ao serviço da formação do Restelo cumpriu 34 encontros, todos eles realizados na temporada 2014/15.





A ligação de Mário Palmeira, defesa-central de 27 anos, ao Belenenses conheceu esta sexta-feira o último capítulo. Depois de mais de meia época em que foi o destaque dos azuis, Palmeira acabou por se lesionar com gravidade num jogo frente ao Benfica, em Abril de 2015. O Real, clube de Massamá que milita no Campeonato Portugal Prio, anunciou no seu Facebook a contratação até final da época.Desde a lesão grave que o afetou, o central nunca mais voltou a ser opção no clube do Restelo, sendo que a sua saída era já aguardada com alguma previsibilidade. Através das redes sociais, o defesa português agradeceu aos adeptos azuis que sempre o apoiaram nos bons e maus momentos.

Autor: Flávio Miguel Silva