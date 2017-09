O guarda-redes Mário Pellicer é o mais recente reforço do União da Madeira, equipa da 2.ª Liga, anunciou esta quarta-feira o clube madeirense.José Pellicer de 21 anos, atuava na equipa B do União da Madeira, tendo assinado um contrato profissional, válido para as próximas duas temporadas.A aquisição do luso-venezuelano visou colmatar a saída de Rodrigo Miranda, que irá alinhar na equipa B, que disputará a Divisão de Honra da Madeira.

Autor: Lusa