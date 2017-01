Continuar a ler

O clube demonstrou-se ainda grato pela prestação do jogador ao longo deste ano e meio: "deixou uma marca na nossa história desportiva enquanto peça fundamental na subida de divisão da época passada e que, por isso, ficará sempre associado a nós e à nossa massa adepta".Marquinhos, de 30 anos, jogou a maior parte da sua carreira no Amarante, clube em que fez a sua formação. Teve uma breve passagem pelo estrangeiro, quando, na época de 2012/13 esteve no Chipre ao serviço do Ayia Napa e do Kouklion. Em Portugal, para além do Fafe e do Amarante representou também o Leixões.