Chegou ao fim a novela em torno de Victor Massaia. Tal comoescreve na edição desta segunda-feira, o Chaves desviou o brasileiro da Mata Real. O P. Ferreira teve tudo acertado com o Santa Clara, mas Massaia preferiu rumar aos flavienses.O Chaves chegou-se à frente e ganhou a corrida pelo defesa-central, numa transferência que custará 35 mil euros aos cofres do clube de Trás-os-Montes.Também Rodrigo, defesa-direito que até ao momento esteve ao serviço da equipa B do FC Porto, é reforço da equipa liderada por Ricardo Soares.

Autor: André Ferreira