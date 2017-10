Aos 33 anos, o angolano Mateus prepara-se para acrescentar um capítulo memorável à sua longa carreira. No dérbi da Invicta até deve ser o escolhido para funcionar como referência atacante, mas seja através do onze ou como suplente utilizado, tudo leva a crer que atingirá hoje o seu jogo número 200 na Liga NOS.

Grande parte desses desafios foram cumpridos com a camisola do Nacional (117), mas nessa prova também foi a jogo pelo Arouca (46) e Gil Vicente (4). Ao serviço do Boavista soma 32 partidas no campeonato.

