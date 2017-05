Continuar a ler

Esta é, aliás, a principal mágoa de Mateus, que sempre acreditou que o 'europeu' Arouca estaria a salvo de tal situação. "É uma situação triste, uma vez que aconteceu depois de o Arouca ter estado bem posicionado para não descer. Deixa-nos um sentimento de frustração e impotência para dar a volta ao contexto. Vou agora descansar um pouco para o novo desafio que surgir", acrescentou o avançado, em declarações ao site 'Makepeople'.



Após recordar a presença do clube beirão no playoff da Liga Europa desta época, Mateus deixou claro que o regresso a Angola está fora de questão, sobretudo por motivos familiares.



O avançado Mateus chegou esta quarta-feira a acordo com a direção do Arouca, clube despromovido à 2.ª Liga na última jornada do campeonato, para colocar um ponto final no contrato que era válido até junho de 2018. O angolano, de 32 anos, está agora no mercado, recetivo a propostas de trabalho."Foi fácil chegar a acordo amigável e agora estou a preparar-me para novos caminhos, com objetivo de continuar na Liga NOS. Sinto-me em condições: a minha época, com muitos jogos disputados e vários golos, prova a minha boa forma", recordou o dianteiro, lamentando que os tentos apontados, "inclusive ao Sporting" tenham sido "insuficientes para a permanência".

