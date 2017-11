Continuar a ler

"Ao Mateusz Zachara, o Tondela agradece o profissionalismo sempre demonstrado e deseja-lhe todo o sucesso pessoal no futuro", acrescenta.



O avançado polaco Mateusz Zachara rescindiu com o Tondela, clube com quem tinha contrato até ao final da próxima temporada, anunciaram hoje os beirões.Numa nota publicada no sítio oficial na internet, o Tondela informa que o atleta apresentou "fortes motivos familiares" para solicitar o fim de ligação.

Autor: Lusa