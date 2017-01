O defesa central Mathaus vai representar o Freamunde até final da temmporada, por empréstimo do Desportivo de Chaves, anunciou esta quinta-feira o clube da 2.ª Liga de futebol.O cabo-verdiano, de 22 anos, chegou ao Desportivo de Chaves no início da época, mas nunca foi opção na equipa transmontana em jogos da Liga NOS e alinhou apenas num encontro da Taça CTT.Depois de ter passado pelo Tourrizense, entre 2013 e 2015, e pelo Académico de Viseu, na época passada, Félix Mathaus vai tentar ajudar o Freamunde a fugir à zona de despromoção da classificação da 2.ª Liga, em que o clube ocupa, neste momento, o penúltimo lugar, com 22 pontos.