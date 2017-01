A cumprir a terceira temporada no Estoril, Matheus Oliveira tem assumido o papel de maestro na equipa liderada por Pedro Carmona. O brasileiro, de 22 anos, está por esta altura totalmente adaptado à realidade do futebol português e tem aproveitado para se destacar pelos canarinhos.Destaque que lhe valeu o interesse de vários clubes. É certo que ainda não houve propostas concretas para levar o médio, massabe que já foram feitas algumas observações. Este sábado, por exemplo, frente ao FC Porto, estiveram no Estádio António Coimbra da Mota alguns representantes que saíram com notas bastante satisfatórias de Matheus.A saída neste mercado de inverno está longe de acontecer, mas não é certo que na próxima época Matheus continue a vestir a camisola do Estoril, uma vez que o interesse no médio é cada vez maior.

Autor: André Ferreira