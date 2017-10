Continuar a ler

Por seu lado, Matheus Pereira e Domingos Duarte, que no encontro da nona jornada frente ao Sporting (5-1) ficaram de fora por estarem emprestados pelos 'leões' ao Desportivo de Chaves, estão de regresso.O Desportivo de Chaves, na 15.ª posição com oito pontos, visita o Sporting de Braga, quarto classificado com 18, no domingo, às 16:00, em jogo da 10.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Bruno Esteves, da associação de Setúbal.António Filipe e Emanuel.- Defesas: Paulinho, Andersen, Domingos Duarte, Maras, Pedro Queirós, Djavan, Rúben Ferreira e Furlan.- Médios: Filipe Melo, Jefferson, Patrão e Bressan.- Avançados: Hamdou Elhouni, Perdigão, Jorginho, Matheus Pereira, Davidson e Platiny.SYF // JPLusa/Fim