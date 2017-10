Continuar a ler

O antigo central do Vitória de Guimarães e do FC Porto - entre outros clubes -, agora com 53 anos, admite que reencontrar Manuel Machado será especial. "Fui treinado pelo Manuel Machado em 1990/91, pois ele fazia parte da equipa ténica, numa altura que o Vitória era orientado pelo João Alves. É um reencontro de amigos, acima de tudo. O futebol tem destas coisas boas, encontrar amigos, falar de algo para trás. É um privilégio e um sinal de saúde", salientou."Esta é uma prova diferente e é sempre apetecível a qualquer clube receber um grande. Calhou-nos o Moreirense e vamos respeitar o adversário, sabendo o patamar em que está inserido e a qualidade que tem. Mas ambição vai estar presente, tal como o querer, a vontade, a humildade. Só assim podemos fazer um jogo vistoso e, se a estrelinha da sorte nos acompanhar e como na Taça de Portugal há surpresas, quem sabe...", acrescentou Manuel Matias.O técnico do Canelas espera um rival na máxima força, mas nem por isso baixa a fasquia. "Não tenho dúvidas do respeito que o Moreirense tem sobre o Canelas, de que vem com a equipa principal, mas que eles não tenham duvidas do que nós pretendemos. Lutar até ao último minuto, dar tudo ao nosso alcance para fazermos uma gracinha, com empenho, dedicação. E mostrar a qualidade que temos, uma excelente equipa e o grupo que somos", frisou.E motivação não falta ao plantel. "Qualquer jogador, treinador gosta destes jogos. É uma motivação diferente, o ambiente é diferente, o público é diferente. Isto tudo vai fazer com que o cenário seja diferente e proporcionem um bom jogo. Os adeptos que apoiem equipa em força, como sempre têm demonstrado. A vontade, o querer e a presença, precisamos deles, que nos alimentem sempre nos jogos com muito apoio", concluiu.Já o diretor desportivo Vítor Catão sublinhou a importância de um Canelas 2010 deixar uma boa imagem. "Queremos ganhar o jogo. A partida vai ter o policiamento normal. Estamos preparados para todos os jogos, este é mais um. FPF diz que vêm 20 policias para o estádio e ainda bem. O Canelas quer limpar a imagem com que está rotulado, queremos pensar somente no jogo e vencer. Nada de violência com ninguém. Vamos ser uma equipa motivada, muito ambiciosa. Temos jogadores de muito potencial, com valor e qualidade para clubes da I e II Liga", salientou.