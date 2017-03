O antigo internacional português Augusto Matine, de 75 anos, que serviu Benfica, Vitória de Setúbal, Portimonense e Estrela da Amadora, entre outros clubes, foi na noite desta quarta-feira homenageado por um grupo de ex-colegas no Grupo Desportivo Torralta (emblema já extinto).Atual diretor técnico de formação da Federação Moçambicana de Futebol, Matine, de 75 anos, encontra-se temporariamente em Portugal e vários antigos jogadores do Torralta aproveitaram a ocasião para viver uma jornada de confraternização."Estou muito sensibilizado. O Grupo Desportivo Torralta foi um clube que me marcou, pelas suas caraterísticas únicas, e tenho mantido contacto com muita gente com quem joguei. É sempre bom rever amigos e renovar os laços de amizade, que perduram passadas várias décadas", referiu Matine, que recebeu uma peça artística no reencontro com antigos companheiros.

Autor: Armando Alves