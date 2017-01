Continuar a ler

Após deixar expressas as suas credenciais, Maurides fez também questão de mostrar a sua satisfação imediatamente antes do início desta nova etapa na carreira. "Quando soube proposta do Belenenses descartei as outras hipóteses. Senti que realmente me queria e isso foi fundamental na minha decisão. Este é um clube que já conquistou o título, tem três Taças e esteve recentemente na Europa. Quero escrever também a minha história aqui e ser uma mais valia", afirma.



Carências ofensivas



A contratação de Maurides surge como a mais urgente da SAD do Belenenses neste momento e na atual conjuntura. Além do Belenenses ser o pior ataque da Liga NOS, apenas com onze golos marcados, os jogadores mais ofensivos não se têm revelado profícuos em termos de finalização.



Se não, vejamos: Abel Camará, ausente na CAN, foi o avançado mais utilizado desde o início da presente temporada, mas conseguiu somente três gols em 14 jogos, enquanto Tiago Caeiro, apesar de oportuno, só apontou um tento e tem-se revelado atreito a lesões. Sobram Andric, ainda sem golos, e Betinho, que ainda não foi utilizado na Liga NOS e deverá abandonar ainda em Janeiro.



Foi neste contexto que a contratação de um homem de área com agressividade assumiu primordial importância. É em Maurides que responsáveis, equipa técnica e associados acreditam agora para marcar golos. Os próximos tempos vão encarregar-se de esclarecer o acerto da mais recente contratação do Belenenses.



Maurides chegou finalmente a acordo para representar o Belenenses por três anos e meio. O ponta-de-lança brasileiro, de 22 anos, assume forte disposição em marcar muitos golos com a Cruz de Cristo ao peito. Isto numa altura em que os azuis possuem o pior ataque da Liga NOS na presente temporada.Já na condição de jogador do Belenenses, Maurides, que já representou o Arouca na época transata, mostra-se determinado. "Foi o melhor que me aconteceu na vida e agora quero retribuir no campo, correspondendo da melhor forma à confiança que depositaram em mim", começou por assumir à página de Facebook da SAD, não escondendo, de seguida, a sua ambição. "Quero fazer o máximo de jogos e espero fazer pelo menos oito golos nos jogos que estão por disputar até ao final do campeonato. Tenho um pé esquerdo forte, facilidade no remate e gosto de lutar com os centrais por forma a abrir espaço para os meus companheiros. Considero-me também forte no jogo aéreo e não dou um lance como perdido", assegura.

Autor: João Pedro Abecasis