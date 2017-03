Continuar a ler

Só de bola parada



Facto curioso é o que resulta da análise aos golos, visto que foram todos obtidos na sequência de lances de bola parada. Em Arouca, marcou na sequência de cantos – primeiro de cabeça e depois com o pé esquerdo –, com o Chaves noutro cabeceamento após um canto e, por fim, balançou as redes de penálti com o Sp. Braga. Facto curioso é o que resulta da análise aos golos, visto que foram todos obtidos na sequência de lances de bola parada. Em Arouca, marcou na sequência de cantos – primeiro de cabeça e depois com o pé esquerdo –, com o Chaves noutro cabeceamento após um canto e, por fim, balançou as redes de penálti com o Sp. Braga.

Maurides tornou-se em pouco tempo a principal referência de ataque do Belenenses. Ao cabo de apenas cinco jogos, o brasileiro de 23 anos já é o melhor marcador da equipa na 1ª Liga, com quatro golos, mais um do que Tiago Caeiro e Camará. Contratado no mercado de inverno, o ponta-de-lança sujeitou-se durante mais de um mês a trabalho específico. No fundo fez uma pré-época que lhe permitiu adquirir os níveis físicos e competitivos que tinham sido perdidos, devido a longo período de inatividade.Por isso, a primeira aparição ocorreu só a 19 de fevereiro, entrando a 11 minutos do fim do jogo frente ao V. Guimarães numa tentativa clara de desfazer a igualdade (1-1). Não foi preciso, contudo, esperar muito para se perceber a influência de Maurides. Na partida seguinte, em Arouca, fez os dois golos da vitória (2-1), voltando a marcar na receção ao Chaves, assistindo ainda Caeiro na vitória (2-1) e, finalmente, diante do Sp. Braga, faturou de penálti. Tornou-se assim não só o melhor marcador dos azuis na Liga como também o avançado do plantel que precisa de menos tempo para deixar a sua marca (ver quadro).

Autor: João Pedro Abecasis