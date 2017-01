Continuar a ler

Os testes médicos serão realizados ao longo desta sexta-feira, faltando ainda acertar alguns pormenores do contrato do ex-Arouca.



Entretanto, Quim Machado deu esta manhã continuidade à preparação do jogo frente ao Rio Ave, com um treino à porta fechada no Estádio do Restelo.

Chegou esta sexta-feira ao aeroporto de Lisboa aquele que será o mais recente reforço do Belenenses, Maurides. O avançado, que alinhou a época passada no Arouca, vai assinar contrato com os azuis do Restelo. O irmão do ex-jogador do FC Porto, Maicon, estava atualmente no Figueirense, que foi relegado a Série B do Brasileirão.Quim Machado vê assim reforçado o ataque daquela que é a equipa menos concretizadora da Liga NOS - com 10 golos em 16 jogos. É previsível que nos próximos dias o leque de opções volte a aumentar, com a chegada de mais avançados.