O médio ofensivo, de 22 anos, tinha assinado um contrato válido por três temporadas com o clube madeirense no início da época.Max Burgess foi formado no Sydney FC, clube que representou entre 2005 e a época 2016/2017. Pelo meio, teve empréstimos ao Rockdale City Suns FC, em 2013, equipa que participa na NSW Premier League, uma liga semi-profissional, que corresponde à II divisão australiana, e depois aos Newcastle Jets, em 2015, equipa que atua na A-League, o principal escalão do futebol australiano.Esta era a sua primeira experiência no futebol europeu, tendo apenas participado em duas partidas oficiais pelo União da Madeira, uma para o campeonato e outra para a Taça da Liga.O União da Madeira ocupa o 16.º lugar com 13 pontos e defronta no próximo sábado, num dérbi madeirense, o Nacional, em partida relativa à 14.ª jornada, que terá lugar no Estádio da Madeira, pelas 16:00.