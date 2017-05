Ricardo Soares despede-se do Chaves em Alvalade e nesse jogo o treinador terá de ‘inventar’ um meio-campo totalmente novo. Com Tiba castigado e Bressan lesionado, Massaia deve subir no terreno e juntar-se a Patrão. Nuno André Coelho recupera a titularidade no eixo da defesa. Contra o Sporting, o treinador pode ainda recuperar o 4x4x2.

Autor: Paulo Silva Reis