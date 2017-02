O futsalista brasileiro Neto, de 36 anos, vai ser operado de urgência na sexta-feira, em São Paulo, depois de lhe ter sido detetado um tumor no cérebro, em exames efetuados na cidade de Uberlândia, no Brasil. O primeiro sintoma de que algo não estava bem deu-se há duas semanas, quando o defesa se sentiu mal no treino do Kairat Almaty, equipa que o brasileiro representa."Senti-me mal no treino do Kairat, tive uma convulsão e fiz exames. Detectaram um tumor no cérebro e vim ao Brasil fazer outros exames. Foi confirmado o tumor e serei operado amanhã. Gostaria de pedir que todos orem por mim e que, por favor, não me liguem nesse momento porque quero ficar com a minha família", disse Neto, em declarações ao canal brasileiro SporTV.Atual jogador do Kairat Almaty, Neto foi o melhor jogador do Mundo em 2012.

Autor: Fábio Lima