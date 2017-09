Continuar a ler

Em 2014/15, quando eram treinados por Lito Vidigal, os azuis tinham 11 pontos em sete jogos, mais um do que neste momento, mas estavam no 8º posto. Nessa temporada acabaram o campeonato no 6º lugar, conseguindo o acesso à Liga Europa. Curiosamente, no final da prova já não era Lito Vidigal o treinador, fora substituído por Jorge Simão.



Na próxima ronda, o Belenenses recebe o V. Guimarães, parceiro de tabela, já que os minhotos também estão com 10 pontos. Ainda sem derrotas no Restelo esta época, o jogo será uma boa oportunidade para os azuis fugirem ao rival da Cidade Berço. Em 2014/15, quando eram treinados por Lito Vidigal, os azuis tinham 11 pontos em sete jogos, mais um do que neste momento, mas estavam no 8º posto. Nessa temporada acabaram o campeonato no 6º lugar, conseguindo o acesso à Liga Europa. Curiosamente, no final da prova já não era Lito Vidigal o treinador, fora substituído por Jorge Simão.Na próxima ronda, o Belenenses recebe o V. Guimarães, parceiro de tabela, já que os minhotos também estão com 10 pontos. Ainda sem derrotas no Restelo esta época, o jogo será uma boa oportunidade para os azuis fugirem ao rival da Cidade Berço.

Antes da receção ao Estoril, jogo que o Belenenses viria a vencer por 2-1, Domingos Paciência não se mostrava preocupado com a classificação. "Estão muitas equipas à distância de uma vitória", justificou. Duas jornadas depois, a classificação dá razão ao técnico: 7º lugar, com 10 pontos, a dois do Sp. Braga, 5º classificado.A goleada em casa do Feirense (4-1) permitiu aos azuis um bom salto na tabela e posicionarem-se na melhor classificação à 7ª jornada após o regresso à Liga NOS. Ou seja, nas últimas cinco temporadas, nunca o Belém esteve no 7º posto na mesma fase do campeonato. Já esteve com mais pontos mas um lugar abaixo.

Autor: Miguel Amaro