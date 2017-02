Continuar a ler

Para a 'Algarve Cup', que decorrerá de 1 a 8 de março, o técnico Francisco Neto fez regressar também as centrais Mónica Mendes e Diana Gomes e a avançada Carolina Mendes.



A edição 2017 da prova algarvia, uma das mais conceituadas do futebol feminino mundial, acontece num ano particularmente importante para o futebol feminino português, que disputará o seu primeiro Europeu, de 17 julho a 6 de agosto, na Holanda.



"A Algarve Cup é um momento muito importante de preparação e também de observação de jogadoras para o resto da época", assinalou Francisco Neto, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.



Na competição no Algarve, a equipa portuguesa defrontará a Rússia (1 de março), a Dinamarca (3 de março) e o Canadá (6 de março), seleção medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro, em 2016, e detentora da 'Algarve Cup'.



"A Rússia e Dinamarca vão estar no Europeu, o Canadá foi o último vencedor da 'Algarve Cup'. Em pouco tempo, vamos disputar três jogos e depois um quarto, frente a adversário a designar. Vai ser um torneio de grande exigência, onde só um Portugal ao mais alto nível poderá dar resposta aos problemas que vamos encontrar", salientou o Selecionador Nacional.



As duas equipas melhor classificadas dos três grupos irão disputar a final, a 8 de março.



A terceira equipa melhor classificada e o melhor segundo classificado irão defrontar-se no jogo de atribuição do terceiro lugar.



Lista das 23 jogadoras convocadas: guarda-redes: Rute Costa (Sp. Braga), Patrícia Morais (Sporting) e Neide Simões (Valadares Gaia); defesas: Carole Costa (BV Cloppenburg/Ale.), Matilde Fidalgo (Futebol Benfica), Filipa Rodrigues (Estoril), Mónica Mendes (FC Neunkirch/Sui.), Raquel Infante (Levante/Esp.), Sílvia Rebelo (Sp. Braga) e Vanessa Marques (Sp. Braga); médias: Amanda da Costa (Boston Breakers/EUA), Cláudia Neto (Linköpings FC/Sué.), Mélissa Antunes (Sp. Braga), Tatiana Pinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting), Dolores Silva (USV Jena/Ale.) e Diana Gomes (Valadares Gaia); avançadas: Carolina Mendes (Grindavik FC/Isl.), Suzane Pires (Santos FC/Bra.), Ana Borges (Sporting), Diana Silva (Sporting), Ana Leite (Bayer Leverkusen/Ale.) e Laura Luís (USV Jena/Ale.).

Mélissa Antunes, do Sp. Braga, é a principal novidade nas escolhas do Selecionador Nacional Francisco Neto para a 'Algarve Cup', num regresso à equipa portuguesa cinco anos depois.A jogadora, que no mercado de inverno assinou pelo Sp. Braga, proveniente do Santa Luzia, e conta já com 4 golos em 7 jogos no campeonato, tinha disputado o seu último jogo pela seleção feminina em setembro de 2012, numa derrota, por 0-2, diante da Dinamarca.

Autor: Lusa