A equipa da AF Braga tem também o ataque mais concretizador da sua série, com 35 golos apontados – só o Fátima (Série E) marca mais, com 37 golos –, e na lista interna de goleadores há um nome que se destaca. Vasco Braga já festejou por sete vezes no Campeonato de Portugal Prio e é o melhor marcador da equipa. "Nunca marquei tantos golos", conta o médio-ofensivo a Record, sublinhando o desejo de "lutar por aquilo que todos sonham".Vasco Braga reitera que o Merelinense, que aguarda ainda a estreia nos escalões profissionais, é apenas mais um entre outros candidatos à ascensão ao segundo escalão do futebol nacional."Na fase de subida, acredito que vamos ser um alvo a abater, mas somos mais uma entre oito equipas com o objetivo de chegar à 2ª Liga", refere Braga, de 23 anos, ele que também nunca teve a oportunidade de se mostrar nos campeonatos profissionais."O ano passado, pelo Vilaverdense, estive perto de lá chegar. Vamos ver agora... Porém, este está a ser um ano muito bom, tanto a nível pessoal como coletivo", resumiu o esquerdino, que no seu percurso como sénior representou anteriormente Varzim, Vianense e Vilaverdense, já depois de ter passado pela formação do FC Porto durante três temporadas.De registar que o médio, com sete golos, está apenas a dois do melhor artilheiro da Série A do terceiro escalão do futebol português: João Rodrigues (AD Oliveirense). Turé (Bragança) e Rui Pedro (União Torcatense), com oito, completam o pódio mas, em contraste com Braga, todos eles atuam na posição de avançado.