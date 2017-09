O Merelinense tem novo treinador. André Cunha foi o homem escolhido para liderar a equipa do campeonato Portugal Prio após a saída de Bruno Pereira.Em cinco jogos, o antigo treinador conseguiu apenas uma vitória, para a Taça de Portugal, enquanto na Série A do Portugal Prio somou três empates e uma derrota.André Cunha, de 39 anos, estava sem clube após ter orientado os Sub 19 do Gil Vicente, clube onde se notabilizou como jogador. O antigo médio representou ainda emblemas como Estoril, Vizela, Famalicão ou Covilhã.

Autor: Ricardo Vasconcelos