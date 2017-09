Continuar a ler

A jogar em casa, a equipa da série A do Campeonato de Portugal, que a meio da semana trocou de treinador (Bruno Pereira por André Cunha), entrou melhor na partida e, logo aos nove minutos, inaugurou o marcador, com Agdon, de cabeça, a corresponder da melhor maneira a um canto cobrado por Pedro Pereira da esquerda.Os minhotos foram sempre superiores na primeira parte e podiam ter ido para o intervalo com uma vantagem mais alargada, com destaque para um falhanço de Agdon (21') e para um reamte de Beck (38'), defendido por Patrick.Contudo, seria o Real a empatar no início do segundo tempo, com Marcos a aproveitar um mau alívio de Rodrigo Borges e a rematar rasteiro (50').Mas a igualdade não durou muito tempo: descaído sobre a esquerda, Hélder Sousa rematou em arco, a bola bateu na barra e ficou à mercê do empurrão decisivo de Agdon para o fundo da baliza (52').O resultado final seria sentenciado à passagem da hora de jogo, com Agdon a fazer o hat trick, depois de uma excelente jogada individual de Miguel Fernandes., Agdon, 09 minutos., Marcos, 50'., Agdon, 52'., Agdon, 60'.Marcos, Vasco Cruz, Rodrigo Borges, Cadu, Miguel Fernandes, Beck, Hélder Sousa (Vítor Hugo, 86'), Luís Ferraz, André Perre, Pedro Pereira (Homero, 63') e Agdon (Vilaça, 88').Suplentes: Pedro Palha, Zé Diogo, Vilaça, Homero, Bruno Lopes, Jorginho e Vítor Hugo.André Cunha.Patrick, Paulinho, Serginho, João Basso, José Pedro (Jorge Bernardo, 76'), Fokobo, Kikas (Vinicios, 41'), Cazonati, Marcelo (Sabry, 58'), Marcos e Aboulaye.Suplentes: Tom, Dmytro, Tiago Morgado, Iacoyelli, Sabry, Jorge Bernardo e Vinicios.Filipe Martins.Humberto Teixeira (Associação de Futebol do Porto).cartão amarelo para Pedro Pereira (37'), Homero (75'), Serginho (77') e Vinicios (80').cerca de 1.000 espectadores.