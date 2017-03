O Boavista esteve na iminência de perder um dos seus laterais-direitos nos últimos dias de fevereiro. Tiago Mesquita recebeu uma proposta de um clube da metade superior da Liga polaca, mas entendeu que emigrar para aquele país e a meio da temporada não seria o melhor para a sua carreira. Aos 26 anos, o defesa cumpre a segunda temporada no Bessa, tem mais um ano de contrato e já em janeiro tinha sido alvo do Arouca.

Lito Vidigal queria reforçar o lado direito da defesa e indicou o seu nome à direção. O treinador conhece bem Tiago Mesquita desde os tempos em que ambos representaram o Ribeirão, mas o ‘namoro’ ficou-se por aí mesmo porque os arouquenses estavam longe de oferecer o que a SAD axadrezada exigia pelo passe do lateral. Ainda antes de Lito Vidigal sair, recorde-se, chegou o venezuelano Jeffre Vargas.

Tiago Mesquita ficou pelo Boavista onde luta pela titularidade com Edu Machado. Formado no Trofense, cedo o lateral deu nas vistas ao ponto de ser contratado pelo Alavés. Depois de dois anos em Espanha, voltou a Portugal para representar a Naval, a pedido de Daniel Ramos. Em 2014/15 destacou-se no Freamunde e deu o tão desejado salto para a 1ª Liga. Na época passada somou 25 partidas.