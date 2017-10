Continuar a ler

Mica ingressou no União da Madeira na temporada de 2016/2017, proveniente dos polacos do Zawisza Bydgoszcz. Nestas duas épocas foi sempre uma peça importante, tendo participado em 44 jogos e marcado oito golos.



O médio sofreu a lesão na primeira parte do jogo com o Oriental (3-2), no último domingo, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, mas só este sábado é que o clube avançou informação em relação à gravidade da mesma. Mica ingressou no União da Madeira na temporada de 2016/2017, proveniente dos polacos do Zawisza Bydgoszcz. Nestas duas épocas foi sempre uma peça importante, tendo participado em 44 jogos e marcado oito golos.O médio sofreu a lesão na primeira parte do jogo com o Oriental (3-2), no último domingo, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, mas só este sábado é que o clube avançou informação em relação à gravidade da mesma.

O médio Mica vai estar afastado dos relvados durante cerca de cinco meses, devido a uma lesão no joelho direito, informou este sábado o União da Madeira.Em comunicado, o clube madeirense informou que Mica "contraiu rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito, estando previsto um afastamento dos relvados de aproximadamente cinco meses".