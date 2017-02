Mica Pinto formou-se no Sporting e foi contratado pelo Belenenses no início da presente temporada quando ainda estava a recuperar de uma grave lesão no joelho direito. Os primeiros tempos em Belém foram passados no ginásio a ganhar força muscular e ritmo competitivo. Com 23 anos, sente-se bem, já participou em seis jogos oficiais, espera pela oportunidade de poder jogar regularmente e diz-se preparado.

O lateral-esquerdo reconhece que tem tido concorrência forte, mas sublinha a sua enorme disponibilidade, não deixando de recordar, em declarações à página de Facebook da SAD, o mau momento por que passou. "Foram sete meses muito complicados. Passei muito mal, sofri bastante e cheguei mesmo a pensar em desistir do futebol. Agora sinto-me bem e aceitei sem hesitar a proposta do Belenenses, sem sequer perguntar o salário. Sabia que vinha para um grande clube e jogar na Liga principal foi essencial na minha opção. Decidiram apostar em mim numa altura difícil e estou extremamente agradecido pela confiança e apoio recebido desde o primeiro dia", afirmou.

Aprendizagem A concorrência de Florent tem deixado Mica Pinto de fora do onze, mas este não desmoraliza e, em termos de balanço, admite o bom momento do colega e reconhece estar a crescer. "Não tenho jogado muito, mas tenho aprendido imenso e, sem problemas, digo que o Florent tem estado muito bem e é bom jogador. A concorrência ajuda-me a crescer. Depois da lesão, sabia que este ia ser um ano complicado, mas quero jogar o máximo possível. Sinto-me muito bem e estou preparado, sabendo que estarei pronto quando surgir a oportunidade", garantiu. Obrigação de ganhar Coletivamente, Mica Pinto considera que a equipa podia estar mais acima na classificação, mas queixa-se da falta de sorte e, antevendo a receção ao V. Guimarães, não hesita em afirmar que existe a obrigatoriedade de derrotar os vimaranenses. "Podíamos ter feito mais frente a Tondela e Nacional – ambos os jogos terminaram empatados 1-1. Sentimos que fizemos tudo para merecer a vitória, mas tem faltado aquela pontinha de sorte, que vai aparecer. Com o V. Guimarães vai ser complicado. Trata-se de uma grande equipa, mas sabemos o nosso valor, jogamos em casa e temos obrigação de ganhar. Somos uma das boas equipas do campeonato e, por isso, nada temos a temer. Estarão em campo duas equipas que privilegiam a posse, mas vamos tentar assumir o jogo de início e entrar em campo a pensar apenas e só na vitória", concluiu, confiante.

Autor: João Pedro Abecasis