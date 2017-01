O médio Mica vem sendo uma das figuras na equipa unionista. Hoje, foi o porta voz do grupo de trabalho que continua a treinar à porta fechada, preparando a receção este sábado do Portimonense, pelas 15 horas, na Ribeira Brava. Apesar da derrota sofrida na última ronda, o pupilo de Jorge Casquilha acredita que é possível regressar aos triunfos frente aos algarvios.

"Sofremos um golo muito cedo e isso condiciona logo o jogo. Tentámos dar a volta ao marcador, mas não o conseguimos. Agora temos de continuar a trabalhar. Temos de crescer com as derrotas e esta não terá consequências", disse recordando o desaire sofrido perante o Braga B. Quanto ao próximo embate: "Vai ser um jogo muito difícil, contra uma boa equipa que está em primeiro lugar. Mas jogamos em casa e tudo faremos para conseguir os 3 pontos".

Depois, questionado sobre a postura que espera encontrar deste líder da 2ª Liga, foi claro: "O Portimonense está em primeiro lugar e vai querer assumir o jogo. Vamos respeitar o adversário e vamos dar tudo para chegar à vitória". Para o unionista, "o ponto forte deles é o coletivo pois têm uma boa equipa, com algumas boas individualidades que fazem a diferença". Por último abordou a saída do extremo Amilton no conjunto do Algarve: "Sai o Amilton mas entra outro com qualidade e vai nos causar problemas na mesma".

Transporte para adeptos para a Ribeira Brava

Os dirigentes unionistas vão disponibilizar transportes para todos os simpatizantes e sócios que queiram assistir ao encontro com o Portimonense. Os sócios pagam 2,5 euros e para os não sócios é de 5 euros, estando incluído os ingressos para o jogo. Os pontos de partida dos autocarros são Palácio de São Lourenço e Monumental Lido. Sabendo da importância do apoio à sua equipa, os responsáveis do União esperam assim poder levar mais gente ao estádio na Ribeira Brava. Hoje, a formação azul e amarela treina no local do jogo, às 15h30, mas à porta fechada.