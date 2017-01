Face à possibilidade de Iuri Medeiros rumar em breve a Alvalade, Miguel Leal disse esta quinta-feira que não sofre por antecipação. "Nada me foi comunicado sobre esse assunto e o que posso dizer é que conto com ele mas se acontecer algo teremos sempre soluções", referiu.Iuri Medeiros, de 22 anos, disputou esta época 15 jogos com a camisola do Boavista e marcou dois golos.

Autor: Eugénio Queirós