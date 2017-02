Continuar a ler

O Boavista marcou passo na ronda anterior, ao perder em casa com o Belenenses (1-0), depois de ter pontuado durante seis jogos consecutivos, mas o técnico boavisteiro afirmou que é preciso olhar para o futuro, uma vez que "viver no passado não dá"."Temos que estar concentrados no presente e pensar no próximo jogo e, quando lá chegarmos, dar uma resposta positiva", disse.Em sua opinião, o Boavista tem de ser "menos ansioso, mais agressivo na conquista da bola e mais confiante no setor ofensivo, dar um bocadinho mais de profundidade, que foi o que faltou especialmente na primeira parte" da partida com o Belenenses, no Bessa."No fundo, é voltarmos às características que são as da pantera axadrezada", completou.Miguel Leal minimizou a possibilidade de a equipa sentir mais ansiedade quando joga em casa: "Pode ter acontecido, mas acho que é mais quem não está habituado a ganhar muitas vezes ou a ter resultados positivos. Às vezes, cria-se esse sentimento, por isso é que é muito difícil manter um nível sempre elevado. O difícil é uma equipa manter-se no topo, porque exige sempre muita concentração."Para este jogo, o Boavista já pode contar com o extremo Iuri Medeiros, que cumpriu castigo."É um jogo importante para voltarmos outra vez ao sentimento de conquista de pontos, de ganhar e de lutar, para o mais rápido possível conseguirmos a manutenção. É importante, porque quero que voltemos aos resultados positivos e a pontuar", sublinhou.O Boavista, nono classificado com 24 pontos, vai a Chaves jogar a com a equipa local, oitava com mais três pontos, em encontro da 20.ª jornada agendado para as 16:00 de sábado e que será arbitrado por Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.