Com 29 pontos e a pontuar desde a 19.ª jornada, o Boavista ocupa o nono posto e, pelas contas de Miguel Leal, tem a manutenção à distância de um ponto.O técnico concordou que a situação permite encarar o futuro com alguma confiança, mas adverte que "o objetivo ainda não está cumprido"."Temos de lutar por ele e este é um jogo onde temos oportunidade de ganhar pontos. Estamos com confiança e vamos fazer o melhor, sabendo que vamos enfrentar uma equipa muito forte e também num bom momento. Acreditamos sempre que podemos ganhar pontos e o jogo e é essa a nossa filosofia", referiu.O FC Porto, segundo classificado, a um ponto do Benfica, vai ao Bessa após seis vitórias consecutivas para o campeonato e, segundo Miguel Leal, trata-se de "uma equipa de posse de bola, com fluidez, especialmente, nos corredores e bons executantes no último terço e muito forte nos lances de bolsa parada"."Se conseguirmos anular esses pontos fortes e depois explorarmos aqueles menos fortes que o Porto revela o jogo começa a ser mais equilibrado e poderemos conseguir pontos", referiu.O técnico não deu importância à derrota que o FC Porto sofreu na quarta-feira, com a Juventus, para a Liga dos Campeões (0-2), considerando serem "jogos distintos"."O Porto tem muitas soluções no plantel. Se calhar, como é a única competição, obriga a um maior foco", afirmou.Castigado, o médio defensivo e também capitão Idris é baixa certa e Miguel Leal não desvendou quem o irá substituir, mas disse acreditar que o substituto saberá "desempenhar bem o papel" até porque agora o Boavista está numa situação melhor do que no passado.No FC Porto, o central Felipe também estará ausente, igualmente devido a castigo, e o treinador boavisteiro admitiu que os 'dragões' poderão "perder algum entrosamento", mas insistiu estar "à espera de um Porto forte"."O adversário não entra nos meus planos. Foco-me no objetivo do jogo e não tanto no adversário. É essa a mensagem que tento passar. Sei que não é fácil para os jogadores, mas para mim, treinador, a ideia é essa. Não interessa quem é o adversário, pode ser muito forte ou menos forte. Temos que fazer o nosso jogo", vincou.O Boavista obteve 17 pontos fora e 12 em sua casa. "Com as minhas equipas acontece isso frequentemente. A resposta que dou sempre é: os pontos valem de maneira diferente fora ou em casa? O mais importante é a equipa atingir os seus objetivos", sentenciou.O FC Porto solicitou mais de 1.500 bilhetes para este jogo e os adeptos portistas deverão ser em maior número, devendo, possivelmente, encher a bancada norte do Estádio do Bessa."Gostaria que estivesse mais massa adepta do Boavista, mas se for o contrário não me preocupa. Gosto é ver os estádios cheios. O nosso futebol precisa de encher os estádios. Se o estádio estiver cheio já fico contente. Se for com uma maioria do Boavista mais contente fico. Se não for, pelo menos está cheio", opinou Miguel Leal.O Boavista, nono classificado, com 29 pontos, recebe o FC Porto segundo, com 53 pontos, num jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.