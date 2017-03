Continuar a ler

Apesar do Boavista ter já atingido os 30 pontos que lhe dão tranquilidade no que toca à manutenção, o técnico não quer que isso interfira com o rendimento da equipa. "O mais importante, agora, é que a equipa continue solidária e com espírito de entreajuda e que faça bons jogos. Às vezes, o soltar leva a alguma displicência e isso não pode acontecer, porque quem é penalizado são os jogadores. Estas últimas jornadas são importantes para a sua promoção. Temos é de pensar em fazer bons jogos, mais pontos e já no próximo jogo, que é já na sexta-feira (Estoril-Praia). Temos de trabalhar muito para atingirmos os 35 pontos, que é a nossa próxima meta" concluiu.