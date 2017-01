Continuar a ler

"Não vi, mas deve ser polémico como também é o golo do Benfica de penálti. Não quero falar de cor... É do outro lado e não percebo bem. Acima de tudo é mérito destes jogadores, que acreditaram na ideia e no trabalho. E também para perceberem que têm de andar muito para chegar a equipas como esta, que joga muito, que criou muitas oportunidades. Ainda não tinha sofrido três golos de ninguém e é mérito dos jogadores. Quero deixar uma palavra de apreço aos nossos adeptos, que estiveram incansáveis no apoio. Peço-lhes que continuem a acreditar nesta pantera"



"Claramente. Mas mais importante é ser à imagem do clube, que tem muita história, crer e pergaminhos. Os jogadores têm de saber viver com isso e trabalhar para conseguir voltar à ribalta", finalizou. "Não vi, mas deve ser polémico como também é o golo do Benfica de penálti. Não quero falar de cor... É do outro lado e não percebo bem. Acima de tudo é mérito destes jogadores, que acreditaram na ideia e no trabalho. E também para perceberem que têm de andar muito para chegar a equipas como esta, que joga muito, que criou muitas oportunidades. Ainda não tinha sofrido três golos de ninguém e é mérito dos jogadores. Quero deixar uma palavra de apreço aos nossos adeptos, que estiveram incansáveis no apoio. Peço-lhes que continuem a acreditar nesta pantera""Claramente. Mas mais importante é ser à imagem do clube, que tem muita história, crer e pergaminhos. Os jogadores têm de saber viver com isso e trabalhar para conseguir voltar à ribalta", finalizou.

Satisfeito pelo ponto que leva na bagagem desta deslocação ao reduto do Benfica - graças a um empate a três golos -, Miguel Leal admitiu que a igualdade foi justa para aquilo que se passou na Luz, ainda que realce o andamento diferente que a equipa encarnada tem em relação à sua."Acima de tudo fizemos o que tínhamos planeado, jogando com confiança e tranquilidade, tentando aproveitar os pontos menos bons do Benfica. Fomos felizes nessas situações, mas depois o Benfica acordou. Tem outro andamento, tomou conta do jogo, criou ocasiões... Nós também tivemos uma para resolver o jogo no final. Mas atendendo ao que se passou parece-me um resultado justo", começou por dizer, à BTV.

Autor: Fábio Lima