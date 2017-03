Para Miguel Leal, o Boavista que esta noite se apresentou em casa do Estoril foi uma espécie de pantera... adormecida. É que, na ótica do técnico dos axadrezados, a equipa por si orientada entrou mal na partida, ainda que, no seu entender, tenha conseguido crescer ao longo dos 90 minutos."Hoje foi a 'pantera adormecida'. Começámos mal o jogo. Depois começámos a fazer aquilo que é habitual fazermos e fomos crescendo, mas na segunda parte não estivemos ao nosso nível. O adversário também teve mérito nisso. Hoje vamos felizes com um ponto para casa, mas estes jogadores têm feito um campeonato excelente. Por vezes há jogos assim. Falhámos muito no passe após a recuperação da bola e depois sofremos vários contra-ataques", começou por analisar."Para haver mais lances de bola parada é preciso jogar mais no campo adversário. Não fizemos por isso, não procurámos esse ponto forte. Falhámos na agressividade, falhámos nos duelos e, fundamentalmente, falhámos quando recuperávamos a bola e perdíamos logo. A minha equipa costuma superiorizar-se bem com alguns contra-ataques, mas hoje nem isso fizemos", lamentou.

Autor: Lusa