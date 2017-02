Continuar a ler

O Boavista ocupa o 11.º posto, com 26 pontos, mais um do que o Feirense, 13.º classificado."Espero um Boavista muito concentrado. Aliás, não espero, exijo que assim seja, porque este jogo é muito importante para nós. Se quisermos seguir em frente, temos de, pelo menos, que trazer um resultado positivo, o que passa por ganhar ou, pelo menos, empatar", reforçou Miguel Leal.Por ser um jogo muito importante, disse que a sua equipa tem de se apresentar "no máximo da força"."Para nós, é uma final", reforçou.O treinador afastou a ideia de haver pressão extra para este encontro pelo facto de o próximo ser seguir, em casa, com o FC Porto, um adversário ainda mais complicado, garantindo que o seu foco "é jogo a jogo" e conseguir os objetivos prioritários."Estamos perto deles e, portanto, quanto mais cedo os conseguirmos melhor", resumiu.Miguel Leal referiu que o Feirense atravessa "um bom momento (não perde desde a 17.ª jornada), trabalha muito e em casa é muito difícil de bater"."Fui lá ver alguns jogos e sei muito bem do que estou a falar. Por isso, se quisermos trazer um resultado positivo temos que estar no nosso máximo", insistiu.O técnico contestou o argumento de que o Feirense começou mal o campeonato."Não começou assim tão mal. Começou bem, depois caiu, agora voltou a recuperar e parece-me que está bem organizado. Acima de tudo, ganhou algum andamento para a Liga NOS e isso fez com que a equipa fosse crescendo também", analisou.Miguel Leal considerou ainda que o Feirense beneficia do facto receber os seus adversários num campo com dimensões inferiores aos da maioria e "tradicionalmente difícil"."Para uma equipa agressiva e bem organizada, isso é um fator a contar, claramente, a favor de quem está habituado a esse espaço. Por isso, é preciso muita concentração. Por isso também é que as equipas sentem mais dificuldades em jogarem ali", sustentou.O avançado peruano Iván Bulos, reforço de inverno, estreou-se pelo Boavista na ronda anterior, tendo entrado na segunda parte para o lugar de Schembri, e, devido aos seus 1,89 metros, pode ser uma aposta para o embate com o Feirense.O técnico terá ainda de encontrar um substituto para o central brasileiro Philipe Sampaio, que está castigado.Henrique, que recuperou de uma lesão prolongada, e Carlos Santos, esquerdino, tal como o eventual parceiro na defesa Lucas Tagliapietra, são os principais candidatos ao lugar.O Feirense e o Boavista defrontam-se no próximo sábado, às 18h15,em Santa Maria da Feira, num jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.