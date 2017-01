Continuar a ler

"Poderão surgir algumas fases em que o Boavista terá de jogar cá atrás, mas o que conta para a história é o resultado", destacou, admitindo o empate como "bom desfecho" perante "uma equipa do Benfica que é muito forte em todos os momentos do jogo, está moralizada e atua no seu ambiente".



"Será um duelo de dificuldade máxima, mas um bom teste para nós, para sabermos se de facto a pantera está a recuperar bem das feridas e o quão fortes estamos a ficar", salientou Miguel Leal, concordando que as hipóteses de conseguir um bom resultado na Luz "são diminutas", mas vincando que "num jogo de futebol tudo pode acontecer".



Perante um adversário que tem como pontos mais fortes "o ataque rápido, os lances de bola parada e algumas dinâmicas ofensivas no último terço que estão bem trabalhadas", Miguel Leal não tem problemas em admitir que "se for preciso é para estacionar o autocarro".O treinador do Boavista disse mesmo que já viu "muitas equipas grandes a fazer isso e depois ainda ganham o jogo", e por isso não vê "problema nenhum em assumir" essa postura, pois "o futebol é o momento".

Autor: António Mendes