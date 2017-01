Continuar a ler

Olhando precisamente para o que aí vem - nomeadamente o duelo com o Benfica -, Miguel Leal admite que este triunfo foi importante. "É lógico que a vitória dá sempre mais confiança e por isso vamos mais confiantes para o próximo jogo, mas a nossa filosofia é encarar todos os jogos da mesma forma, independentemente do adversário", confessou. "A nossa estratégia era fazer um golo cedo. Entramos com vontade de o fazer, jogámos bem e fomos premiados com o penálti. A vitória moraliza mais para o nosso crescimento interno, porque acreditamos naquilo que estamos a fazer e as vitórias solidificam essa crença. Ganhámos, mas não fizemos tudo bem. Estamos ainda a melhorar e ainda temos um caminho longo pela frente. É lógico que com a vitória vamos mais confiantes para o próximo jogo", explicou.

Naturalmente satisfeito pela vitória alcançada diante do V. Setúbal , Miguel Leal enalteceu a justiça do triunfo, aproveitando o momento para deixar igualmente uma mensagem de agradecimento aos adeptos, pelo apoio dado nos últimos tempos."Se tivéssemos feito mais um golinho nas oportunidades que fomos criando seria menos sofrido este final, mas mais importante do que isso era mesmo ganhar e conseguimos os três pontos contra uma grande equipa, bem treinada, o que valoriza mais a nossa vitória. É uma prenda também para os sócios, que têm sido incansáveis no apoio à nossa equipa, e é sinal de que a pantera está viva", começou por analisar.

Autor: Lusa