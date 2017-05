Continuar a ler

"Estão delineados os perfis dos jogadores que precisamos e as estratégias de construção da equipa, mas ainda não está decidido quem fica e quem não fica", acrescentou Miguel Leal.



O treinador boavisteiro adiantou também que "ainda não" há um objetivo para a próxima época". "Será feito em função daquilo que conseguirmos construir, digamos assim, mas a procura do Boavista é sempre crescer de uma forma sustentada. Se este ano ficámos em novo, no próximo ano, pelo menos, vamos tentar igualar, mas na expetativa sempre de superar e ter mais algum crescimento", apontou.



O Boavista já não deverá contar com o extremo Iuri Medeiros, emprestado pelo Sporting e que foi o melhor marcador dos axadrezados esta época, com sete golos apontados. "Foi uma mais-valia para o Boavista, mas o jogador também cresceu muito no Boavista", salientou o técnico.



O plantel boavisteiro entra de férias depois da partida com o Benfica. "Estão delineados os perfis dos jogadores que precisamos e as estratégias de construção da equipa, mas ainda não está decidido quem fica e quem não fica", acrescentou Miguel Leal.O treinador boavisteiro adiantou também que "ainda não" há um objetivo para a próxima época". "Será feito em função daquilo que conseguirmos construir, digamos assim, mas a procura do Boavista é sempre crescer de uma forma sustentada. Se este ano ficámos em novo, no próximo ano, pelo menos, vamos tentar igualar, mas na expetativa sempre de superar e ter mais algum crescimento", apontou.O Boavista já não deverá contar com o extremo Iuri Medeiros, emprestado pelo Sporting e que foi o melhor marcador dos axadrezados esta época, com sete golos apontados. "Foi uma mais-valia para o Boavista, mas o jogador também cresceu muito no Boavista", salientou o técnico.O plantel boavisteiro entra de férias depois da partida com o Benfica.

O treinador do Boavista, Miguel Leal, afirmou esta quinta-feira que o objetivo para 2017/18 será, "pelo menos tentar igualar" o que foi conseguido nesta, "mas na expetativa sempre de superar e ter mais algum crescimento".Com 42 pontos na Liga, o Boavista tem já garantido o nono posto neste campeonato, a melhor classificação da equipa na última década. Os axadrezados estão já a "trabalhar" tendo em vista a próxima temporada, mas "nada está decidido", reafirmou o técnico, que falava durante a antevisão do jogo com o Benfica, no próximo sábado (20h30), no Estádio do Bessa, que faz parte do programa da ronda final do campeonato.

Autor: Lusa