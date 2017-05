Miguel Leal ficou satisfeito com a vitória no Bonfim, que permite aos axadrezados conseguirem a melhor classificação da última década. "Foi muito bom este nono lugar. Parabéns à equipa, porque soube sofrer e lutou muito. Esta classificação é um prémio pelo esforço de todos, com momentos bons e menos bons ao longo da temporada", afirmou o treinador do Boavista.Sobre o jogo, o técnico axadrezado adiantou: "Marcámos um golo e é disso que se faz a história dos jogos. Podíamos ter feito mais, mas eles também podiam ter marcado. Defrontámos um bom adversário, que tem um excelente treinador."