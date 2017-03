"Palavras sem verdade são um cheque sem cobertura na conta da minha consciência." Foi com esta frase ‘pomposa’ que Miguel Leal abordou as recentes críticas por parte do FC Porto devido à conduta violenta dos axadrezados no dérbi do passado domingo. As queixas dos dragões visam, sobretudo, o lance entre Talocha e Corona, que acabou com o mexicano lesionado. Sobre isso, Miguel Leal também tem uma opinião: "Se formos ver as estatísticas, o Boavista é dos que menos faltas faz e isso ajuda a explicar alguma coisa. São lances que acontecem. Ainda na quarta-feira fui ver o jogo para a Liga dos Campeões e houve um lance parecido [n.d.r.: Miguel Leal não especificou mas estaria a referir-se ao lance do primeiro amarelo de Alex Telles no jogo com a Juventus, numa falta sobre Cuadrado]. Por jornada há sempre dois ou três lances desse género. Não sou a favor da violência, mas são lances que acontecem. As acusações não me incomodam pois sei que não são verdade."Apesar de admitir que a derrota com o FC Porto doeu, Miguel Leal promete um Boavista de cabeça limpa amanhã em Moreira de Cónegos. "Não gosto de perder, nem a feijões. Mas o importante é reagir e já ultrapassámos o luto. Vamos para ganhar", garantiu o treinador, que espera assegurar o primeiro objetivo da época (os 30 pontos) num estádio que conhece bem: "Só será especial porque podemos garantir lá a meta dos 30 pontos. Se assim for vai haver festa no balneário."Sobre a notícia da possível insolvência [ver caixa ao lado], Miguel Leal disse confiar nos responsáveis pelo clube: "O gato tem 7 vidas e a pantera tem 14. Este clube é grande e a administração vai sempre resolver os problemas."

Autor: José Miguel Machado