Continuar a ler

O jogo de segunda-feira frente ao



Miguel Rosa reforçou ainda a confiança que voltou a sentir depois de uma primeira metade da época a jogar com menos regularidade devido à lesão contraída. "Estive bem nos primeiros 4/5 jogos desta época, mas depois tive uma pequena mazela, que me afastou dos relvados durante duas semanas. Depois foi mais difícil acompanhar o ritmo dos meus colegas, mas agora sim, estou no melhor momento da época.", recordou.



"Já andava à procura deste golo há algum tempo! É verdade que esta época também não tenho jogado com a regularidade que queria, mas agora estou bem fisicamente e espero fazer uma reta final a bom nível para continuar a dar muitas alegrias aos nossos adeptos", finalizou dizendo que é sempre especial marcar pelo Belenenses, algo que já fez 46 vezes em 182 jogos oficiais. O jogo de segunda-feira frente ao Arouca é uma das 12 finais que ainda faltam aos homens do Restelo e Rosa não quer pensar noutro resultado que não seja a vitória em todas."Entramos em qualquer campo para ganhar. Sabemos que, em caso de vitória, podemos ultrapassar o Arouca na classificação e esse fator é uma motivação acrescida. Além disso, estes 12 jogos vão ser como 12 finais para nós. Respeitamos o adversário, é um campo difícil, mas vamos com o objetivo de conquistar os três pontos", constatou um dos capitães do Belenenses.Miguel Rosa reforçou ainda a confiança que voltou a sentir depois de uma primeira metade da época a jogar com menos regularidade devido à lesão contraída. "Estive bem nos primeiros 4/5 jogos desta época, mas depois tive uma pequena mazela, que me afastou dos relvados durante duas semanas. Depois foi mais difícil acompanhar o ritmo dos meus colegas, mas agora sim, estou no melhor momento da época.", recordou."Já andava à procura deste golo há algum tempo! É verdade que esta época também não tenho jogado com a regularidade que queria, mas agora estou bem fisicamente e espero fazer uma reta final a bom nível para continuar a dar muitas alegrias aos nossos adeptos", finalizou dizendo que é sempre especial marcar pelo Belenenses, algo que já fez 46 vezes em 182 jogos oficiais.

Miguel Rosa, 28 anos, é um dos jogadores com mais anos de casa no Belenenses. A cumprir a 6.ª época no emblema da Cruz de Cristo e a 4.ª consecutiva, o extremo tem voltado a ser preponderante na equipa e na jornada passada, frente ao V. Guimarães (1-1) marcou o golo do empate ajudando os azuis a conquistarem um ponto. O internacional português pelas camadas jovens quer dar continuidade ao bom momento, como referiu em declarações prestadas ao Facebook da SAD do Belenenses."Estamos num bom momento. Somos uma equipa que nunca baixa os braços e isso ficou provado no último jogo [frente ao V. Guimarães]. Não conseguimos vencer, mas deixámos tudo em campo e vamos confiantes e unidos para o próximo jogo", afiançou.