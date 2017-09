Continuar a ler

No segundo tempo, o Cova da Piedade entrou com mais determinação e elevou a contagem aos 61 minutos, por intermédio de Sampaio.Dois golos de Dieguinho, aos 81 minutos, de penálti, e aos 90', acabaram com as esperanças da equipa transmontana que milita no Campeonato de Portugal Prio.A equipa liderada por João Barbosa acabou por dominar o jogo perante um adversário que se tornou 'apático' e sem argumentos para contrariar o conjunto de Almada.0-1 , Robson, 21 minutos.0-2, Sampaio, 61.0-3, Dieguinho, 81 (penálti).0-4, Dieguinho, 90.Diogo, Cláudio, Adolfo, Ivo, Gene (Marquinhos, 60), Miguel Diz, Luís Rodrigues (Tiago Antunes, 71), Júnior, Nelson Roma, Luís Gancho e China.(Suplentes: Bruno Rato, Tiago Antunes, Marquinhos, Pedro Ribeiro, Ulisses, Litcha, Hugo).Treinador : António Forneiro.João Paulo, Micael, Roberto, Willyan, Floro, Rui Sampaio, Sory Mané, Robson (Paulo Tavares, 46), Firmino (Dieguinho, 46), Ballack e Onylo.(Suplentes: Pedro Alves, Soares, Chu Wang, Daniel Almeida, Paulo Tavares, Evalado, Dieguinho).Treinador: João Barbosa: Gonçalo Martins (AF Vila Real)Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sory Mané (31) e Adolfo (76).: cerca de 150 espectadores.