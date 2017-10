O 'Correio da Manhã' revela esta terça-feira que o Ministério Público abriu uma investigação à descida de categoria do árbitro Tiago Antunes, na sequência da ameaça de Luís Gonçalves de que iria ter "uma carreira curta".A 30 de Abril , Luís Gonçalves, Team Manager do FC Porto, foi suspenso por 30 dias devido a injúrias ao quarto árbitro da partida com o Sp. Braga (1-1), disputado a 15 de abril.Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina, ficou provado que o dirigente portista, no túnel de acesso aos balneários do estádio, dirigiu-se a Tiago Antunes e proferiu as seguintes palavras, que constam do relatório do juiz principal, Hugo Miguel: "Nós sabíamos o que vinhas tu para aqui fazer, nós vamos conversar mais tarde, a tua carreira vai ser curta".

Autor: Sandra Lucas Simões