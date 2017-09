Continuar a ler

Tiago Brandão Rodrigues disse ainda acreditar que aquela nomeação é "também uma mais valia para a FIFA"."Assumo sentir um grande orgulho, uma grande satisfação por esta nomeação e recebo-a com um enorme entusiasmo, por saber que o trabalho de Fernando Gomes é reconhecido não só em termos nacionais como internacionalmente", frisou.A nomeação do dirigente português para o órgão máximo da FIFA ocorreu durante o 13.º Congresso extraordinário da UEFA, em Genebra, na Suíça, na sequência da demissão do espanhol Ángel María Villar das funções que desempenhava nos organismos continental e mundial.Fernando Gomes, de 65 anos, preside à FPF desde dezembro de 2011, depois de ter liderado a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), entre junho de 2010 e dezembro de 2011, e vai ocupar o cargo na FIFA até ao próximo Congresso da UEFA, anunciou hoje o organismo que rege o futebol europeu.