Pedro Tiba não poderá ser utilizado frente ao Sp. Braga, no encontro de amanhã à tarde, por estar nos flavienses cedido pelo conjunto arsenalista. Nesse sentido, o técnico Luís Castro deverá lançar Patrão no sector intermediário, ele que também é um dos capitães da equipa transmontana. Esta será a opção mais provável do treinador, ainda que Filipe Melo também possa ser solução para render Pedro Tiba.

Luís Castro faz hoje a antevisão da jornada, a partir das 10h15, em Vila Pouca de Aguiar. Momento que irá anteceder o último treino de preparação do duelo com o Sp. Braga. Depois do treino, refira-se, o Chaves entrará em estágio até amanhã à tarde. O jogo, recorde-se, realiza-se no Estádio Municipal de Braga, a partir das 16 horas.

Autor: Paulo Silva Reis