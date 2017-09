Continuar a ler

Além de explicar que o triunfo frente à Oliveirense foi "o maior feito da carreira por causa do ambiente fantástico", Okolie não tem receio de colocar a fasquia alta no imediato. O avançado nigeriano, que já se tinha treinado com os juniores do Boavista e do Chaves antes de assinar pelo Vila Real, garante que a equipa só pensa em subir ao Campeonato de Portugal, enquanto o seu objetivo pessoal é "chegar à Liga".No entanto, há antes uma tarefa para riscar da lista: marcar ao... Benfica. "Quero defrontar o Benfica na próxima eliminatória. Sou fã deles e sei que se trabalhar muito vou conseguir marcar. Com a ajuda do treinador nada é impossível", remata.Uma das particularidades do Vila Real é o facto de ter nove nigerianos no plantel. Ora, Artur Ribeiro, presidente do clube, dá as explicações ao nosso jornal. "Temos uma ligação com o Joaquim Ribeiro, da Footconect. Já há quatro anos que ele nos tem ajudado com jogadores e nós apostamos nestes. Temos contribuído para o futuro deles. O Hackman agora está no Portimonense e o Bukia no Arouca", revela o dirigente, que ainda está nas nuvens: "Foi um dia bonito que nos dá muito alento. Agora que venha um dos três grandes, de preferência o Benfica!"