Nos últimos minutos o treinador da equipa de Oeiras, Kitó Ferreira, colocou Hugo Eduardo como guarda-redes avançado, mas antes de colher frutos sofreu mais um golo, o 5-2 por Coelho aos 36 minutos. Depois de o irmão de João Mário e Wilson Eduardo ter evitado o sexto golo dos gaienses, Diogo Santos reduziu a diferença.



Os golos do Módicus foram marcados por Fábio Lima (4'), Simas (9' pen.), Tiago Soares (28'), Gabriel (34') e Coelho (36'). Pelo Leões de Porto Salvo marcaram Pauleta (21'), Paulo Fonseca (27', pen.) e Diogo Santos (38').





O Modicus bateu o Leões de Porto Salvo por 5-3 no segundo jogo dos quartos-de-final da Taça da Liga. A formação de Sandim fica agora à espera do final do duelo entre Sp. Braga e Sporting para conhecer o adversário na meia-final de sábado.Apesar de a formação da Linha de Cascais ter tido uma maior posse de bola (63 por cento) e remates (27 contra 12), foi a formação de Sandim que chegou ao intervalo a vencer, por 2-0. No regresso do descanso os leões reagiram e repuseram a igualdade, mas nunca chegaram a estar à frente no marcador.

Autor: Cláudia Marques