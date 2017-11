Continuar a ler

Uma subida que coincidiu com a estreia de Portugal no Europeu de futebol feminino, na Holanda, competição em que a equipa das quinas, então 38.ª do ranking mundial, venceu a Escócia (2-1) e perdeu com Espanha (2-0) e Inglaterra (2-1).Uma prestação positiva, que permitiu a progressão até ao 34.º lugar do ranking da FIFA, num momento em que a equipa discute agora a fase de qualificação para o Mundial2019, num grupo em que perdeu com a Bélgica (1-0) e goleou a Moldávia (8-0).Na terça-feira, Portugal volta a entrar em campo neste apuramento, em jogo com a Itália (18.ª do ranking), no Estádio António Coimbra da Mota (17:00), meses depois do Europeu e quando já todos indicadores apontam para um crescimento."Os dados sobre o futebol feminino têm revelado forte crescimento em todos os itens, nos últimos anos", lembrou Mónica Jorge, em alusão também os números mostrados em junho, com um recorde de 4.132 praticantes.No final da época 2016/17, as seniores de futebol feminino passaram, pela primeira vez, a barreira dos quatro dígitos, chegando às 1.053 (eram 972 no ano transato) -- tendo as juniores atingido as 3.079 praticantes em junho.Também ao nível das seleções femininas, o crescimento tem sido significativo, com o número de jogos a crescer 107 por cento, na comparação de 2013/2017 com 2009/2012."É com orgulho e satisfação que lemos estes números. Estes indicadores muito positivos estão diretamente ligados ao plano de desenvolvimento que a FPF tem implantado, e que passa, entre outras medidas, pelo aumento do número de equipas femininas e o lançamento de novas competições", disse ainda Mónica Jorge.Outro dado a salientar é o potencial de crescimento no futebol feminino, quando nas provas femininas 85 por cento das jogadoras têm até 23 anos, uma percentagem que cresceu no campeonato."Há jovens talentos em todo o país e a FPF tem feito um grande esforço, em conjunto com as associações e os clubes, no sentido de que qualquer jovem futebolista, em qualquer distrito do país, tenha a oportunidade de jogar e mostrar o seu valor", justificou a diretora da FPF.