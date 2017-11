Continuar a ler

Mónica Mendes considera que a partida com as moldavas será ideal para tentar marcar vários golos, mas alerta para eventuais surpresas."Vai ser um jogo que está claramente ao nosso alcance. Temos que estar a mais de 100% de maneira a conseguirmos um ótimo resultado. Quanto mais golos conseguirmos marcarmos será melhor para fazermos as contas mais tarde. Elas vão querer pontuar e vir a Portugal fazer uma ótima prestação", argumentou.No terceiro dia de estágio na Cidade do Futebol, em Oeiras, a defesa-central, que esta época representa as italianas do Brescia, revelou os conhecimentos que tem da seleção transalpina, uma vez que partilha o mesmo balneário no clube com sete adversárias."Elas [italianas] já sabem que têm de nos que respeitar, porque temos os nossos valores. São uma equipa muito competente como nós e vão querer ganhar. Individualmente são muito fortes, principalmente as atacantes. Uma equipa mais física e também muito técnica, mas vamos encarar o jogo cara a cara de certeza absoluta", apontou.Internacional por 35 vezes pela seleção principal de Francisco Neto, Mónica Mendes já passou por seis campeonatos, incluindo o português, mas é em Itália que tem "crescido" mais, onde destaca o nível muito competitivo."A experiência está a ser muito enriquecedora. É uma grande equipa [Brescia] de Itália. Neste momento estamos em primeiro e ganhamos a supertaça. Tem-me ajudado muito a crescer dentro de campo e fora também. Tem sido um sitio muito bom para mim. O campeonato italiano é muito forte, com jogadoras muito ambiciosas", revelou.Na sexta-feira, Portugal defronta a Moldávia, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, e quatro dias depois, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, enfrentará a Itália. Ambas as partidas estão marcadas para as 17 horas.