Após o intervalo a Fiorentina ainda ameaçou recolocar-se novamente na frente do marcador, mas a concentração do setor recuado do Brescia, muito graças à exibição sólida de Mónica Mendes, serviu de base para uma segunda parte avassaladora. Um hat trick de Bergamaschi abrilhantou a atitude e competência do Brescia e fechou por completo as contas do vencedor.Depois de ter feito parte das 23 heroínas que escreveram a mais dourada página do futebol feminino português, no Campeonato da Europa, que se disputou no passado mês de julho, na Holanda, Mónica Mendes começa assim a época a enriquecer um currículo que já conta com três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, um campeonato cipriota, uma Taça do Chipre e um campeonato suíço.