Continuar a ler

Com este triunfo, o Brescia garante a presença na próxima fase da mais importante competição de futebol feminino do velho continente.





Com este triunfo, o Brescia garante a presença na próxima fase da mais importante competição de futebol feminino do velho continente.

Depois da estreia de sonho, com a conquista da Supertaça diante da Fiorentina, Mónica Mendes continua a brilhar em Itália. Hoje, a internacional portuguesa vestiu a pele de heroína do Brescia e apontou o golo que carimbou o passaporte para os 16 avos de final da Liga dos Campeões.A derrota na primeira mão, na Holanda, por 1-0, obrigava as italianas a uma reviravolta frente ao Ajax e a verdade é que cedo mostraram determinação em consegui-lo. Aos 23 minutos, Daleszczyk inaugurou o marcador, fazendo renascer a esperança italiana, mas o papel principal estava reservado para Mónica Mendes. Já em cima do apito final - aos 90' - a central, que fez parte das 23 craques que representaram Portugal no Europeu, no passado mês de julho, curiosamente na Holanda, fez, de cabeça, o 2-0 e motivou uma verdadeira explosão de alegria.

Autor: Fábio Aguiar